Manisa Salihli'de Kamyonla Hafif Ticari Çarpıştı: 1 Ölü, 8 Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 03:00
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 03:09
Kaza Ayrıntıları

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kula’dan Salihli yönüne giden S.T'nin (24) kullandığı 51 AAZ 172 plakalı kamyon, Ankara-İzmir D300 Karayolu Durasıllı Işıklı Kavşağı'nda Abdülbaki Ö. (47) yönetimindeki 35 AY 1318 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada; Z.Ç. (39), G.N.B. (22), B.D. (26), D.K. (18), B.K. (22), M.C. (23), M.K. (18), İ.K. ve Yeter B. (42) yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Yeter B., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan B.D. ve M.C.’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Araç sürücüleri polis ekiplerince gözaltına alındı.

