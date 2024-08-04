Manisa Salihli'deki Orman Yangınına Müdahale Başladı

Salihli'de Yangınla Mücadele Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Hacıhıdır Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Müdahale Ekipleri Göreve Başladı

Yangının bildirimi sonrası, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olarak 6 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozer bölgeye sevk edildi.

Hava ve Karadan Yüzlerce Personel Görevde

Yangına karşı havadan ve karadan müdahale eden ekiplerin çalışmaları devam ederken, olay yerine ulaşan ekiplerin sayısı her geçen dakika artış göstermektedir.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çabaları sürmektedir. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.