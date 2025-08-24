DOLAR
Manisa Soma'da Operasyon: 5 Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli tutuklandı; silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 15:20
Emniyetin çalışması sonucu çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Manisa'nın Soma ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Ağustos'ta aranan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, 'kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'silahlı tehdit' ve 'yağma' suçlarından aranan B.B. (29) ve M.S. (21)'yi ilçede bir evde saklanırken yakaladı.

Gözaltının engellenmesi girişiminde bulunan Ü.A. (32), E.C.Ö. (29) ve T.K. adlı şüpheliler polis ekiplerine mukavemette bulundu. Yaşanan arbedede 2 polis hafif şekilde yaralandı, şüpheliler etkisiz hale getirildi.

Adreste yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca yakalanan 2 zanlının farklı illerde kişi ve iş yerlerine yönelik eylem hazırlığında oldukları tespit edildi.

Öte yandan, azmettirici olduğu iddia edilen ve aranan kişilere yer temin ettiği belirlenen U.E. (35), İzmir'in Dikili ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubelerinin ortak operasyonuyla yakalanarak Soma'ya getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, T.K. ise serbest bırakıldı.

