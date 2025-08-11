Manisa Soma'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Manisa'nın Soma ilçesinde, Turgutalp Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, düşük nem oranı ve yüksek sıcaklıkla birlikte yerleşim alanlarına yakın bir bölgede meydana geldi.

Müdahale Ekipleri Hızla Sevk Edildi

İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 10 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer gönderecek olan ekipler, yangının kontrol altına alınması için sürekli çalışmaktadır.

Vali Özkan’dan Açıklama

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yangın kriz merkezinde yaptığı açıklamada saat 14.30 sıralarında çıkan yangın için tüm ekiplerin çalışmalara başladığını belirtti. Özkan, "Bu yangında, nem oranı düşük, sıcaklık fazla ve yerleşim birimlerine de yakın olunca tüm tehlike unsurları bir araya geldi. İnşallah personellerimizin azmiyle yangını bir an önce sonlandırmak istiyoruz." dedi.

Kozanlı Mahallesi Tahliye Edildi

Yangın nedeniyle Kozanlı Mahallesi tahliye edildi. Özkan, bölgede bilgilendirme çalışmalarının sürdüğünü, rüzgarın yönüne göre vatandaşların uyarıldığını da dile getirdi. "Bizim için öncelik, yangının kontrol altına alınması ve vatandaşlarımızın güvenliğidir." dedi.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Vali Özkan, konuyla ilgili titiz çalışmaların yürütüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

