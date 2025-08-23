DOLAR
Manisa Turgutlu'da Kereste Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Atatürk Mahallesi'nde kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 01:24
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 01:24
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olayın Seyri

Atatürk Mahallesi'ndeki bir kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hızla ekip sevk edildi.

Müdahale ve Hasar

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait 3 itfaiye aracı ve 8 personelle müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın fabrikada hasara neden oldu ve çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

