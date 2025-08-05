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Manisa Turgutlu'da Tarım Arazisindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan tarım arazisi yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında zeytin bahçesi zarar gördü.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 18:26
Manisa Turgutlu'da Tarım Arazisindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Dalbahçe Mahallesi'nde bir tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangının, henüz belirlenemeyen bir nedenle tarım arazisinde başladığı bildirildi.

Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak çevredeki makilik alana sıçradı. Olayın hemen ardından, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz ve 2 su ikmal aracı ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ayrıca, çevredeki vatandaşlar, traktörlerindeki su tanklarıyla yangına müdahale ederek itfaiye ekiplerine destek oldular.

Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak yangında yaklaşık 5 dönümlük zeytin bahçesi zarar gördü. Olayla ilgili detaylı incelemelerin devam ettiği belirtiliyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinde başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinde başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 5 dönümlük zeytin bahçesinin zarar gördüğü öğrenildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinde başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinde başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 5 dönümlük zeytin bahçesinin zarar gördüğü öğrenildi.

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