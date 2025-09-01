DOLAR
Manisa Turgutlu'da Tilki ve Kedi Yan Yana Yiyecek Bekledi

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Dağyeniköy Mahallesi'nde tilki ile kedinin ev çevresinde yan yana yiyecek bekleyişi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 17:18
Dağyeniköy Mahallesi'nde akşam görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı

Manisa'nın Turgutlu ilçesi kırsalındaki Dağyeniköy Mahallesi'nde, bir evin çevresine gelen tilki ile kedinin birlikte yiyecek bekleyişi görüntülendi.

Mahalle sakini, akşam saatlerinde evinin çevresine gelen tilkiyi beslemeye başladı. Zamanla eve alışan tilki, her gün aynı saatlerde gelerek yiyecek bekler hale geldi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, tilkinin yanı sıra bir kedinin de yiyecek beklediği anlar yer aldı. Videoda, tilki ile kedi yan yana durarak atılan yiyecekleri beklerken görülüyor.

Görüntüler, hem bölge sakinlerinin ilgisini çekti hem de doğanın beklenmedik birlikteliğine dair samimi kareler sundu.

