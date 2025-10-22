Manisa Turgutlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Emniyetin ortak çalışmasıyla yürütülen operasyonun ayrıntıları

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yürüttü.

Ekipler, şüphelileri takibe alarak durdurdukları otomobilde arama yaptı. Aramada, 81,89 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 100 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.U. (38) ve K.B. (31), işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Otomobilde yapılan aramada, 81,89 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 100 lira ele geçirildi.