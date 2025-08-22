DOLAR
41,01 -0,16%
EURO
48,01 -0,63%
ALTIN
4.415,67 -0,51%
BITCOIN
4.731.633,61 -2,33%

Manisa Yunusemre'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 16:44
Manisa Yunusemre'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Manisa Yunusemre'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Olayın ayrıntıları

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cemil Ö.'nün (63) kullandığı 35 NMR 41 plakalı otomobil, Manisa-Menemen kara yolunda Nurettin E.'nin (20) kullandığı 35 APT 236 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 35 NMR 41 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yolun kenarındaki tarlaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler kazada yaralanan otomobil sürücüsü Cemil Ö. ile aynı araçtaki Şengül Ö. (57), Epruz Ö. (65) ve Emin Ö. (57) hastanelere kaldırdı.

Durumu ağır olan Şengül Ö., hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer otomobilin sürücüsü Nurettin E., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lammy: İsrail'in Yardım Engeli Gazze'de 'İnsan Yapımı' Felaket Yarattı
2
Bitlis Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılı Etkinlikleri Başladı
3
Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 5 yaralı
4
Gölbaşı'nda Temizlik İşçileri Altın ve Paralı Çantayı Sahibine Ulaştırdı
5
Trabzon Çaykara'da Gelin Alma Töreninde Ateş: 1 Ölü, 2 Yaralı — 2 Zanlı Tutuklandı
6
Micheal Martin: Gazze'deki kıtlık tamamen öngörülebilir ve önlenebilir
7
Guterres: Gazze'deki kıtlık 'insan yapımı felaket'

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası