Manisa Yunusemre'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Olayın ayrıntıları

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cemil Ö.'nün (63) kullandığı 35 NMR 41 plakalı otomobil, Manisa-Menemen kara yolunda Nurettin E.'nin (20) kullandığı 35 APT 236 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 35 NMR 41 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yolun kenarındaki tarlaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler kazada yaralanan otomobil sürücüsü Cemil Ö. ile aynı araçtaki Şengül Ö. (57), Epruz Ö. (65) ve Emin Ö. (57) hastanelere kaldırdı.

Durumu ağır olan Şengül Ö., hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer otomobilin sürücüsü Nurettin E., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.