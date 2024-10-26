Mansur Yavaş'tan Gazetecilere Açıklama

Mansur Yavaş'tan Önemli Değerlendirmeler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Türkiye'deki hukuk sistemi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Teröristbaşı İfadesi

Yavaş, "Hem Türk mahkemelerinde hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde verilen kararla, teröristbaşı ve terör örgütü lideri olduğu kabul edilmiş ve cezası onanmış birisinin muhatap alınması, gerçekten Türkiye'deki hukuk sistemine aykırıdır." şeklinde konuştu.

Hukuk Devleti Vurgusu

Yavaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunu belirterek, "Eğer bir hukuk devletiysek yapılan her şeyin hukuka ve meşruiyete uygun olması gerekir." dedi.

Anayasa'nın İlk 4 Maddesi

Yavaş, Anayasa'nın ilk dört maddesinin tartışmasını da doğru bulmadığını ifade ederek, bu konudaki görüşlerini dile getirdi.

Açılışta Gazetecilerin Soruları

ABB Başkanı, T.C. Yaşasın Cumhuriyet Tüneli'nin açılışının ardından bu konulara ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak önemli görüşlerini paylaştı.