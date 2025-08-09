Manyas Gölü'nde Balık Ölümleri Üzerine İnceleme Başlatıldı

Balıkesir'in Manyas Gölü'nde meydana gelen toplu balık ölümleri ile ilgili olarak incelemelere başlandı. Gölün durumunu fark eden bir balıkçının ihbarıyla birlikte, Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri gölden numuneler alarak durumu araştırmaya koyuldu.

Kızıksa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Aytaç Gökkermeyan, durumu duyduğunda büyük bir şok yaşadığını belirterek, "Göldeki balık popülasyonu neredeyse bir günde yok oldu. Su yüzeyinde çok sayıda ölü balık var ve rüzgarla kıyıya vuruyorlar," ifadelerini kullandı.

Ölümlerinin nedeninin belirlenmesi için alınan numunelerin analizleri sürerken, göldeki balıkların durumu dalgıç ekiplerle de incelenmeye devam ediyor.

Balıkesir'in Manyas Gölü'ndeki balıkların ölümü üzerine gölden numune alındı.

Balıkesir'in Manyas Gölü'ndeki balıkların ölümü üzerine gölden numune alındı.