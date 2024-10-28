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Marapi Yanardağı'nda Yeni Patlamalar

Marapi Yanardağı'nda son günlerde artan volkanik faaliyetler endişe yaratıyor.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 13:17
Marapi Yanardağı'nda Yeni Patlamalar

Marapi Yanardağı Faaliyete Geçti

Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batısında bulunan Marapi Yanardağı, dünden bu yana dört patlama gerçekleştirdi.

Antara News'in aktardığına göre, Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), yanardağdaki volkanik aktivitenin arttığını duyurdu. Dün sabah saatlerinden itibaren kaydedilen patlamalarda yanardağ kül püskürttü.

Patlama Detayları

Dün yerel saatle 07:00'de meydana gelen ilk patlamada, Marapi Yanardağı'nın yaklaşık 1000 metre yüksekliğe kül püskürttüğü bilgisi alındı. Gün içerisinde, ikinci ve üçüncü patlamaların da yaşandığı belirtildi.

Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen dördüncü patlamada ise yanardağ, yaklaşık 800 metre yükseğe kül attı.

Tarihsel Arka Plan

Mayıs 2024'te Marapi Yanardağı'nın patlaması sonucu meydana gelen toprak kaymaları ve sellerde 67 kişi hayatını kaybetmişti. Bu durum, yanardağın ne denli tehlikeli olabileceğini göstermektedir.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak bilinen deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da toplamda 130 aktif yanardağ bulunmaktadır. Marapi ise, dünyanın en aktif yanardağları arasında yer almaktadır ve ani patlamalarıyla dikkat çekmektedir.

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