Mardin'de 1 Günlük Bebek İçin Ambulans Uçak Havalandı

Mardin'de Acil Sevk: 1 Günlük Bebek Ambulans Uçakla Ankara'ya Gitti

Mardin'de 1 günlük bebek, özofagus atrezisi teşhisi ile duyulan acil ihtiyacın ardından ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören bebek Çiğdem B., ileri tetkik ve tedavi süreçleri için Ankara'ya transfer edildi.

Ambulans Uçak Gönderildi

Sağlık Bakanlığı, bebek için Mardin'e özel bir ambulans uçak gönderdi. İlgili sağlık ekibi, küçük hastayı hastaneden alarak Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na ulaştırdı. Buradan, ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk işlemi gerçekleştirildi.

Mardin'de 1 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesin alınarak Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na getirilen bebek, ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.