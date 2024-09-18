Mardin'de Açıklamalarda Bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Milli Teknoloji Hamlesinin Gerekliliğini Vurguladı

Mardin'de Açıklamalarda Bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'de gerçekleştirdiği ziyaret sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatılması olayına değinen Kacır, "Görüne o ki; İsrail, Lübnan'da binlerce cihaza yerleştirdiği patlayıcıları eş zamanlı olarak patlattı. Bu hadise, milli teknoloji hamlesinin hayati önemini bir kez daha ortaya koyuyor," dedi.

AK Parti'nin Ülke Genelindeki Hizmetleri

Kacır, Mardin'deki programda AK Parti'nin başarılarından bahsederek, "Sahadaki teşkilatlarımızla milletimizin dertlerini dinleyip çözüm üretmeye devam ediyoruz," şeklinde konuştu. Ayrıca, partinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 22 yılda birçok alanda önemli projelere imza attığını kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Alanındaki Gelişmeler

Bakan Kacır, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında Avrupa'da ilk sıralarda yer aldığını ifade etti. Beyaz eşya, ticari araç, güneş paneli gibi birçok sektörde Avrupa birincisi olduklarını belirten Kacır, organize sanayi bölgelerinin sayısını da 192'den 362'ye çıkardıklarını vurguladı.

Milli Savunma ve Yerli Teknoloji

Savunma sanayindeki yerlilik oranının yüzde 80'e ulaştığını açıklayan Kacır, "Kritik teknolojileri yerli ve milli imkanlarla geliştirmek zorundayız. Bu bizim için bir tercih değil, mutlak bir gerekliliktir," ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST ve Gençlere Destek

Kacır, 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana'da yapılacak olan TEKNOFEST'e ilişkin de konuştu. 81 ili kapsayan bu etkinliğin gençler için büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti. Ayrıca, "DENEYAP teknoloji atölyelerimizle, geleceğin yetenekli çocuklarını yetiştirmek için çalışıyoruz," diyerek gençlerin desteklenmesi konusuna da dikkat çekti.

Mardin'e Yatırımlar

Son olarak, Mardin'e yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Kacır, KOSGEB ve diğer desteklerle binlerce kişiye istihdam sağlandığını belirtti. "Mardin'de 3 yeni OSB kuruldu ve 2 milyar 100 milyon lira kaynak ayrıldı," dedi. Bakan Kacır, Mardin'de kalkınma projelerinin hızla devam edeceğini vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle görüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle görüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle görüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle görüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle görüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle görüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle görüştü.