Mardin'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Mardin'de, Vali Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday’ın katılımıyla düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda, huzur ve güven ortamının istikrarını sağlama amacı ile çeşitli başlıklar ele alındı.

Güvenlik Çalışmalarında Kararlılık Vurgusu

Toplantıda konuşan Vali Akkoyun, asayiş ve güvenlik konularında çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Güvenlik kuvvetleri ve vatandaşlarla işbirliği içerisinde, teknolojik imkanları aktif bir şekilde kullanarak suç ve suçluyla mücadelede büyük ilerlemeler kaydettiklerini söyledi.

Terörle Mücadelede Başarılar

Akkoyun, yıkıcı ve bölücü terör tehditlerine karşı durduklarını belirterek, "Ocak ayında Mardin'de 16 terör operasyonu gerçekleştirildi. Bu operayonlarda 4 kişi gözaltına alınmış, bunlardan biri tutuklanmıştır," dedi. Ayrıca, terörle mücadele ve organize suçlarla mücadele operasyonlarının kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkat çekti.

Yasadışı Geçişler ve Narkotik Operasyonları

Akkoyun, Suriye sınır hattında yasadışı geçişlara yönelik çalışmaların devam ettiğini, bu kapsamda 46 kişinin hudut ötesinde engellendiğini, 9 kişinin ise yakalandığını duyurdu. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan 95 operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 7'sinin tutuklandığını ifade etti.

Trafik Denetimleri ve Güvenlik Önlemleri

Geçtiğimiz ay 124 bin 430 aracın denetlendiğini söyleyen Akkoyun, özellikle okul servisleri için yapılan denetimlerin arttığını belirtti. Ayrıca, yapılan tespitler sonucunda bazı caddelerde yayalardan kaynaklı kazaların önüne geçmek için, Valilik, Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yaya geçitlerinde önlemler alındığını sözlerine ekledi.

Son olarak, trafik ekibinin asıl amacının cezai işlem uygulamak değil, sürücülerin ve yayaların trafikte daha dikkatli olmalarını sağlamak olduğunu vurguladı.

Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Vali Tuncay Akkoyun, Valilikte düzenlenen toplantıda, huzur ve güven ortamının istikrarını sağlayarak vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi ve güven ortamının devamını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Vali Tuncay Akkoyun, Valilikte düzenlenen toplantıda, huzur ve güven ortamının istikrarını sağlayarak vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi ve güven ortamının devamını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.