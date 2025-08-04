Mardin'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Mardin Valiliği'nde, Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, şehrin güvenliğini artırmak amacıyla yapılan çalışmalar ve alınacak önlemler ele alındı.

Yangınlar ve Güvenlik Önlemleri

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Akkoyun, "Temmuz ayı içerisinde Mardin genelinde ot, anız, ekin, orman, fidanlık, bağ ve bahçe yangınları dahil olmak üzere toplam 354 yangına ekiplerimizce müdahale edilmiştir. Yangınların neredeyse tamamının insan kaynaklı olduğu unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Akkoyun, ayrıca, terörle mücadele kapsamında Temmuz ayında 3 operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlar sonucunda 5 kişiden 2'sinin tutuklandığını belirtti. Huzur ve güveni sağlamak için yürütülen çalışmalara devam edileceği vurgulandı.

Düzensiz Göç ve Narkotik Mücadele

Vali Akkoyun, düzensiz göçle ilgili yapılan mücadeleler hakkında bilgi verirken, Suriye'den yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 30 kişinin engellendiğini, 20 kişinin yakalandığını ve bunlardan 3'ünün terörle irtibatlı olduğu için adli mercilere sevk edildiğini ifade etti.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında Temmuz ayında 107 operasyon gerçekleştirildiğini ve 136 kişinin gözaltına alındığını belirten Akkoyun, "Gözaltına alınan 22 şüpheliden 12'si tutuklanmıştır" dedi.

Trafik Kazalarının Önlenmesi ve Tarım Yangınları

Kazaların önlenmesine yönelik trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çeken Akkoyun, Temmuz ayında 115 bin 190 araç denetiminden geçirildiğini açıkladı. Ayrıca, tarımdaki yangınların büyük bir tehlike oluşturduğunu, anız yakmanın uzun vadede toprağın verimliliğini olumsuz etkilediğini vurgulayarak, halkı bu konuda bilinçlendirmeye çağırdı.

Ulusal Mücadele ve Anma Törenleri

Ağustos ayının önemli tarihlerini de hatırlatan Akkoyun, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünü kutlayacaklarını belirtti. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle andığını ifade etti.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ın katılımıyla Valilikte "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Vali Akkoyun, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ın katılımıyla Valilikte "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Vali Akkoyun, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.