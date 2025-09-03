Mardin'de Asayiş ve Güvenlik Toplantısı: Vali Akkoyun’dan Operasyon ve Tedbir Raporu

Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" Düzenlendi

Toplantı ve katılımcılar

Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında, İl Emniyet Müdür Vekili Ali Hakan Alev ile İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Albay Şefik Kolat'ın katılımıyla Valilikte "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Vali Akkoyun’un değerlendirmesi

Vatandaşlarımızın huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için her türlü terör tehdidini bertaraf etmek ana hedefimizdir. Toplantı sonrası basın mensuplarına konuşan Akkoyun, huzur ve güven ortamının korunarak halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesinin amaçlandığını belirtti.

Operasyonlar ve sonuçları

Akkoyun, ağustos ayında Mardin’de terör örgütlerine yönelik 4 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ünün tutuklandığını bildirdi. Organize suç çetelerine yönelik 2 operasyonda ise 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı aktarıldı.

İlimiz genelinde terör, asayiş ve organize suçlara yönelik uygulamalarda 42 silah ile 549 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Hudut güvenliği ve düzensiz göç

Ülke güvenliği ve huzur ortamının devamı için düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Akkoyun, Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 69 kişinin hudut birlikleri tarafından hudut hattı ötesinde engellendiğini bildirdi. Sınırı geçmeye teşebbüs eden 6 kişi yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edildi; yapılan sorgularda terör örgütleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen 2 kişi adli mercilere sevk edildi.

Narkotik, kaçakçılık ve diğer uygulamalar

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında geçen ay 94 operasyon düzenlendi; bu operasyonlarda 110 kişiye işlem yapıldı, gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'inin tutuklandığı belirtildi. Kaçakçılıkla mücadelede düzenlenen 79 operasyonta ise 96 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Huzur ve güven uygulamalarında aranan ve güvenlik güçlerince yakalanan 284 kişinin adli mercilere sevk edildiği, siber suçlar kapsamında düzenlenen 2 operasyonda da gözaltına alınan 2 kişinin adli mercilere iletildiği açıklandı.

Trafik denetimleri ve eğitim hazırlıkları

Trafik kazalarını en aza indirmek için kurallara uyulmasının hayati önem taşıdığını hatırlatan Akkoyun, ağustos ayında 134.971 aracın denetlendiğini vurguladı.

Yaz tatilinin ardından eylül ayında başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesi okullardaki eksikliklerin giderildiğini, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığını ve yeni okul ile dersliklerin hizmete hazır hale getirildiğini belirten Akkoyun, ilgili kurumların gerekli tüm tedbirleri aldığını kaydetti.

Kapanış

Akkoyun, kentin huzuru ve güvenliği için devletin tüm kurumları ve çalışanlarıyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini, Mardinlilerin verdiği desteğin süreci güçlendireceğini ifade etti.

