Mardin'de Devrilen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Kaza ve Müdahale

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, gece saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobil devrildi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 TR 956 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi mevkisinde refüje çarparak devrildi.

Kazada araçta bulunan H.Y. (21), Y.E.Y. (20) ve M.A.O. (19) yaralandı. Olay sonrası yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.