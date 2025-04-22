Mardin'de 'Dur' İhtarina Uymayan Sürücü Tutuklandı

Mardin'de 'Dur' İhtarı Sonrası Tutuklamalar

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bir aracın sürücüsü ve iki şüpheli, yaralanan polis memuru ile ilgili olarak tutuklandı.

Olayın Detayları

Dün meydana gelen olayda, R.U. isimli sürücünün kullandığı ve plakası henüz tespit edilemeyen pikap, polise çarparak yaralanmasına neden oldu. Sürücü, ilçe girişinde dur ihtarına uymayarak aracı ile polisi ezmeye çalıştı.

Konu hakkında başlatılan soruşturma sırasında, R.U. gözaltına alındı. Aracında gerçekleştirilen aramada yüklü miktarda gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Ek Gözaltılar ve Adliye Süreci

R.U. ile bağlantılı oldukları belirlenen İ.İ. ve E.A. isimli iki kişi de gözaltına alındı. Üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü R.U., Cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı. Diğer şüpheliler İ.İ. ve E.A. ise 'kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' ve 'suçluyu kayırma' suçlamalarıyla cezaevine gönderildi.

Yaralı Polis Memurunun Durumu

Yaralanan polis memurunun tedavisi Nusaybin Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Olay anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedilmiş durumda ve soruşturma devam etmektedir.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kaçarken çarptığı polis memurunu yaralayan aracın sürücüsü ve 2 şüpheli tutuklandı.