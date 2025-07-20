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Mardin'de Gazze Saldırılarına Protesto: Filistin İçin Ses Verdiler

Mardin'de sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 19:05
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 19:05
Mardin'de Gazze Saldırılarına Protesto: Filistin İçin Ses Verdiler

Mardin'de İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Protesto Edildi

Mardin'de gerçekleştirilen protesto eyleminde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı. Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ellerinde taşıdıkları Filistin bayraklarıyla durumu protesto etti.

Protesto Eylemi ve Açıklamalar

Grup adına konuşan Mardin STK Platformu Dönem Sözcüsü Necmettin Başboğa, işgalci İsrail'in son 21 aydır kadın ve çocuk demeden her gün masum insanları katletmeye devam ettiğini belirtti. Başboğa, dünya kamuoyunun bu duruma sadece seyirci kaldığını vurguladı.

Başboğa, Gazze'deki durumun içler acısı olduğunu ifade ederek, "Masum bebekler mama, hastalar ilaç bulamıyor. Hastaneler, eczaneler ve ambulanslar bombalanıyor. Temiz içme suyu yok, gıda kıtlığı had safhada. İsrail ablukası nedeniyle temel sağlık ve gıda ihtiyacı kritik bir durumda." dedi.

İnsanlık Suçuna Dikkat Çekildi

Başboğa, sözlerini şöyle sürdürdü: "Soykırımcı İsrail, uçak ve tankla teslim alamadığı Gazze halkını açlık ve hastalıkla ölüme sürüklüyor. Bu, bir insanlık suçudur. Açık bir soykırım suçudur. Ağır bombardımanların yanına açlık, susuzluk ve hastalığı ekleyen İsrail'e karşı daha somut ve etkili hamleler yapılmalıdır."

Açıklamanın ardından, İl Müftüsü Enver Türkmen, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua okudu.

Mardin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Merkez Artuklu ilçesindeki 15...

Mardin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bulunan Kudüs Evi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Mardin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Merkez Artuklu ilçesindeki 15...

Mardin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bulunan Kudüs Evi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

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