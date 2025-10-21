Mardin'de Gazze Yararına Hayır Çarşısı Açıldı — İHH Öncülüğünde

Mardin'de Gazze Yararına Hayır Çarşısı Açıldı

Açılış Töreni ve Amaç

Mardin İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında Gazze yararına Hayır Çarşısı kuruldu. Çarşının geliri, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere toplanacak.

Açılış öncesi yapılan duanın ardından, çarşının açılışı İl Müftüsü Enver Türkmen, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ve Mardin İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hamdullah Aşar tarafından kurdele kesilerek gerçekleştirildi.

Ürünler, Süre ve Hedef

Çarşıda el işi ürünler, gıda ve kıyafetler satışa sunuluyor. Etkinlik, düzenleyenlerin açıkladığı üzere 5 gün boyunca faaliyet gösterecek ve 25 Ekim tarihine kadar açık kalacak.

Mardin İHH Başkanı Hamdullah Aşar, amaçlarının Gazze için farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, gönüllü kadınların evlerinde hazırladıkları yiyeceklerin satışından elde edilecek gelirin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gönderileceğini söyledi. Aşar, bu tür yardım çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Gönüllülük ve yerel katılım vurgusuyla düzenlenen çarşı, bölge halkının desteğiyle Gazze'ye yönelik yardım kampanyalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

