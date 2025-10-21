Mardin'de Gazze Yararına Hayır Çarşısı Açıldı — İHH Öncülüğünde

Mardin’de İHH öncülüğünde açılan 'Gazze Yararına Hayır Çarşısı' 5 gün boyunca el işi, gıda ve kıyafet satışlarıyla Gazze'ye destek sağlayacak.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 15:21
Mardin'de Gazze Yararına Hayır Çarşısı Açıldı — İHH Öncülüğünde

Mardin'de Gazze Yararına Hayır Çarşısı Açıldı

Açılış Töreni ve Amaç

Mardin İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında Gazze yararına Hayır Çarşısı kuruldu. Çarşının geliri, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere toplanacak.

Açılış öncesi yapılan duanın ardından, çarşının açılışı İl Müftüsü Enver Türkmen, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ve Mardin İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hamdullah Aşar tarafından kurdele kesilerek gerçekleştirildi.

Ürünler, Süre ve Hedef

Çarşıda el işi ürünler, gıda ve kıyafetler satışa sunuluyor. Etkinlik, düzenleyenlerin açıkladığı üzere 5 gün boyunca faaliyet gösterecek ve 25 Ekim tarihine kadar açık kalacak.

Mardin İHH Başkanı Hamdullah Aşar, amaçlarının Gazze için farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, gönüllü kadınların evlerinde hazırladıkları yiyeceklerin satışından elde edilecek gelirin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gönderileceğini söyledi. Aşar, bu tür yardım çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Gönüllülük ve yerel katılım vurgusuyla düzenlenen çarşı, bölge halkının desteğiyle Gazze'ye yönelik yardım kampanyalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

Mardin'de, Gazze'ye yardım toplamak amacıyla "Gazze Yararına Hayır Çarşısı" açıldı.

Mardin'de, Gazze'ye yardım toplamak amacıyla "Gazze Yararına Hayır Çarşısı" açıldı.

Mardin'de, Gazze'ye yardım toplamak amacıyla "Gazze Yararına Hayır Çarşısı" açıldı.

İLGİLİ HABERLER

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hafta Boyu Aralıklı Yağış: İstanbul, Ankara ve İzmir'e Kısa Süreli Sağanak
2
21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek
3
Van'da 'Umudun Renkleri' Sergisi — Hükümlü ve Tutuklulardan Eserler
4
Mardin'de Gazze Yararına Hayır Çarşısı Açıldı — İHH Öncülüğünde
5
Rize'de Gençler Arası Bilgi Yarışması Türkiye Finali — Eminoğlu: 'Temsil Kabiliyeti Yüksek Bir Gençlik'
6
Çarşamba'da FETÖ Üyesi Yakalandı — 6 Yıl 10 Ay Hapis
7
Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor