Mardin'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Yaralı

Mardin'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen hafif ticari araç kazasında 2 kişi yaralandı. Olay, Akarsu Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 CTH 902 plakalı hafif ticari aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu gerçekleşti.

Kaza sonrası durumu acil olan yaralılara yardım için 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, hızla ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntülerin ardından, kaza ile ilgili detayların araştırılması ve sürücünün kimliğinin tespit edilmesi bekleniyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.