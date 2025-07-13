Mardin'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı

Mardin'de Devriye Kaza: 4 Yaralı

Mardin'in Dargeçit ilçesi, kırsal Sümer Mahallesi'nde yaşanan talihsiz bir olayda, devrilen hafif ticari araçta 4 kişi yaralandı.

Olay, 47 AAG 732 plakalı hafif ticari aracın sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Kazanın ardından, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Kazada yaralanan isimler arasında Nurcan A. (34), Rıdvan A. (35), Dilara K. (24) ve Yusuf K. (20) yer aldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün kimliği henüz belirlenemedi ve kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.