Mardin'de İki Kız Kardeş Evlerinde Ölü Bulundu: Otopsi İçin Diyarbakır'a Gönderildiler

Mardin Artuklu'da Leyla (60) ve ablası Muatter Işıktaş (65) evlerinde ölü bulundu; cesetler otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 19:44
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde yaşayan Leyla (60) ve ablası Muatter Işıktaş (65), Teker Mahallesi Yeniyol Üstü Küme Evler mevkisindeki evlerinde ölü bulundu.

Yakınlarının, iki kardeşten haber alamaması üzerine yapılan bildirim üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine ulaştı.

Kapıyı açan ekipler, evde yapılan kontrollerde iki kardeşin cansız bedenleriyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesine göre, kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmalarının tamamlanmasının ardından kardeşlerin cansız bedenleri önce Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Güncelleme: Cesetler otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

