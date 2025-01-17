Mardin'de Pikap Devrildi: 4 Yaralı

Mardin'in Savur ilçesinde devrilen bir pikapta 4 kişi yaralandı. Kazaya dair detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 22:01
Mardin'de Pikap Devrildi: 4 Yaralı

Mardin'de Pikap Devrildi: 4 Yaralı

Mardin'in Savur ilçesinde, 34 EBP 604 plakalı bir pikap, kırsal Dereiçi Mahallesi'nde devrildi. Kaza sonucunda 4 kişi yaralandı.

Henüz sürücüsü tespit edilemeyen araç, meydana gelen kaza sonrası 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Savur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Gelişmelerle ilgili olarak resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

Mardin'in Savur ilçesinde devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Savur ilçesinde devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Savur ilçesinde devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Savur ilçesinde devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

İstanbul'da Ulaşıma Zammı! O Ücretler Yüzde 35 Artıyor

Emeklilere Zam Şoku: Kanun Teklifi Geçti Ama Beklentiler Karşılanmadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Ters Yönde Seyreden Araç Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
2
Astronot Tuva Cihangir Atasever, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
3
Gündem Özeti: 18 Ocak 2025'te Türkiye'deki Önemli Gelişmeler
4
BM Raportörleri: Gazze İçin Tek Çare Sürdürülebilir Ateşkes
5
Navalnıy'nın Avukatlarına Hapis Cezası: Aşırılıkçı Topluluğa Üyelik İddiası
6
TRT World Citizen Ödülleri Sahiplerini Buldu: Cesur Kahramanlar Onurlandırıldı
7
Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Blinken'a Tepki: 'Kabul Edilemez'

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı

Türkiye'de 12 Model Araçta ÖTV Muafiyeti ve Hurda Teşviki Düzenlemesi Geliyor

Süt Ürünlerine Dev Zam Yolda: Tüketiciyi Zorlayacak Yeni Artışlar Geliyor

Emeklilere Zam Şoku: Kanun Teklifi Geçti Ama Beklentiler Karşılanmadı

Son Dakika: Çalışanlarının Maaşı Yüzde 27 Arttı!

Asgari Ücrete Ara Zam Mümkün mü? Emeklilere Müjdeli Haber Geliyor Mu?

İstanbul'da Ulaşıma Zammı! O Ücretler Yüzde 35 Artıyor

2024 Yeni Yıl Zammı: Garanti ve İş Bankası'ndan Önemli Artış İmzası Geldi