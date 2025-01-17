Mardin'de Pikap Devrildi: 4 Yaralı

Mardin'in Savur ilçesinde, 34 EBP 604 plakalı bir pikap, kırsal Dereiçi Mahallesi'nde devrildi. Kaza sonucunda 4 kişi yaralandı.

Henüz sürücüsü tespit edilemeyen araç, meydana gelen kaza sonrası 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Savur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Gelişmelerle ilgili olarak resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

Mardin'in Savur ilçesinde devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Savur ilçesinde devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı.