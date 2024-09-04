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Mardin'de 'Sesler ve Yüzler' Filmi Gösterimi Gerçekleştirildi

Diyarbakır annelerinin dramını konu alan 'Sesler ve Yüzler' filminin Mardin'deki gösterimi büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 21:04
Mardin'de 'Sesler ve Yüzler' Filmi Gösterimi Gerçekleştirildi

Mardin'de 'Sesler ve Yüzler' Filminin Gösterimi

Diyarbakır annelerinin acı dolu hikayesini ele alan 'Sesler ve Yüzler' belgeselinin gösterimi Mardin'de gerçekleştirildi. Eski HDP il binası önünde çocukları için oturma eylemi yapan annelere odaklanan film, Mardin Valiliği'nin destekleriyle Artuklu ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda izleyiciyle buluştu.

Yapımcı ve Yönetmenden Açıklamalar

Gösterimin ardından filmin yapımcısı Orhan Miroğlu ve yönetmeni Yasemin Çekiç, izleyicilerle bir söyleşi gerçekleştirdi. Miroğlu, belgeselin 10 farklı ilde çekimlerinin yapıldığını ve gösterim sonrası yoğun bir ilgi olduğunu dile getirdi. Ayrıca, bu projenin 2,5 yıl önce bir kitap çalışması olarak başladığını belirtti.

“Yaklaşık 100 kişiyle görüşerek onların hayat hikayelerini dinledik. Dün Diyarbakır'da kendi hikayelerini izleyen anneler, biraz rahatlama yaşadı,” diyen Miroğlu, belgeselin diğer illerde de gösterimi için planlamalar yaptıklarını aktardı.

Yönetmen Çekiç ise, belgeselin amacı hakkında bilgi vererek “Diyarbakır annelerinin sesini tüm Türkiye'ye duyurmayı hedefliyoruz,” dedi. Çekiç, bu konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olmayanlara ailelerin yaşadıklarını, kaybolan çocukların hikayelerini anlatmayı amaçladıklarını söyledi.

Teşekkür ve Gelecek Gösterimler

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ve AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, gösterime katılanlara ve belgeselin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Belgeselin Siirt, Şırnak, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Ağrı ve Bingöl gibi illerde de gösterileceği öğrenildi.

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Mardin'de yapıldı....

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Mardin'de yapıldı. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Mardin Valiliği ev sahipliğinde merkez Artuklu ilçesi Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Mardin'de yapıldı....

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Mardin'de yapıldı. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Mardin Valiliği ev sahipliğinde merkez Artuklu ilçesi Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Mardin'de yapıldı....

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Mardin'de yapıldı. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Mardin Valiliği ev sahipliğinde merkez Artuklu ilçesi Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Mardin'de yapıldı....

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Mardin'de yapıldı. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Mardin Valiliği ev sahipliğinde merkez Artuklu ilçesi Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Mardin'de yapıldı....

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Mardin'de yapıldı. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Mardin Valiliği ev sahipliğinde merkez Artuklu ilçesi Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Mardin'de yapıldı....

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Mardin'de yapıldı. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Mardin Valiliği ev sahipliğinde merkez Artuklu ilçesi Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Mardin'de yapıldı....

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Mardin'de yapıldı. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Mardin Valiliği ev sahipliğinde merkez Artuklu ilçesi Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Mardin'de yapıldı....

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Mardin'de yapıldı. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Mardin Valiliği ev sahipliğinde merkez Artuklu ilçesi Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Mardin'de yapıldı....

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Mardin'de yapıldı. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Mardin Valiliği ev sahipliğinde merkez Artuklu ilçesi Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi.

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