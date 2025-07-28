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Mardin'de Tırın Yakıt Deposunda Patlama: 7 Yaralı

Mardin Artuklu'da bir tırın yakıt deposunda meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 21:00
Mardin'de Tırın Yakıt Deposunda Patlama: 7 Yaralı

Mardin'de Tır Patladı: 7 Yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde, Ofis Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi içerisinde bir tırın yakıt deposunda meydana gelen patlama, bölgede panik yarattı.

Park halindeki tırın yakıt deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşen patlamada, 7 kişi yaralandı. Yaralıların kimlikleri ise şöyle: B.T. (10), H.T. (33), E.T. (5), M.T. (43), O.T. (29), A.T. (35) ve H.T. (60).

Olayın hemen ardından, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili incelemeler sürerken, patlamanın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir tırın yakıt deposunda meydana gelen patlamada 7 kişi...

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir tırın yakıt deposunda meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir tırın yakıt deposunda meydana gelen patlamada 7 kişi...

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir tırın yakıt deposunda meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.

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