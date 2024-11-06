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Mardin'de Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı

Mardin'de bir trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Bebek Yusuf Zeyd'in durumu dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 15:57
Mardin'de Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı

Mardin'de Trafik Kazası Sonrası Acı Haber

Mardin'in Dargeçit ilçesinde yaşanan bir trafik kazası, 4 kişinin yaşamını yitirmesine ve 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Kazanın Detayları

Çatalan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 CCT 509 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi. Olay Yerinde Yaşananlar

Kazanın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda hayatını kaybedenler arasında Hatice Tan, Eyüp Tan ve Halime Tan yer alıyor.

Yaralılar ve Hastane Süreci

Olayda yaralananlar ise Özge Ertürk, Fatma Enücük, Hacı Enücük, Veysi Enücük ve 5 aylık bebek Yusuf Zeyd Enücük olarak belirlendi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Üzücü Gelişme

Midyat Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen Fatma Enücük hayatını kaybetti. Kazanın meydana geldiği bölgeye ve kazayı etkileyen nedenlere dair incelemeler sürüyor.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi...

Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi...

Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

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