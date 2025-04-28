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Mardin'de 'Türkiye Yüzyılı' Vizyonu ile 'Türkiye Sohbetleri' Toplantısı Düzenlendi

'Türkiye Yüzyılı' vizyonu kapsamında Mardin'de düzenlenen 'Türkiye Sohbetleri' toplantısında, ülkenin kalkınma hedefleri ve projeleri masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 22:12
Mardin'de 'Türkiye Yüzyılı' Vizyonu ile 'Türkiye Sohbetleri' Toplantısı Düzenlendi

Mardin'de 'Türkiye Yüzyılı' Vizyonu ile 'Türkiye Sohbetleri' Gerçekleştirildi

Mardin'de, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 'Türkiye Sohbetleri' toplantısı, önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, toplantıya katılarak Türkiye'nin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Yüzyılı: Bir Hedefin Ötesinde

Yayman, Türkiye Yüzyılı'nın sadece bir hedef olmadığını, aynı zamanda aziz milletimizin başarı öyküsü olduğunu ifade etti. Mardin’in turizm, tarım ve ticaret alanındaki potansiyeline dikkat çekerek, “Bu dönem, 21'inci asır Türkiye'nin asrı olacak” dedi.

Türkiye'nin kalkınmada, son 30 yılda Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkesi konumunda olduğunu belirten Yayman, yapay zeka ve yazılım sektörlerindeki fırsatları vurgulayarak, “İHA-SİHA üretiminde dünyada ikinci sıradayız” ifadesini kullandı.

Türkiye Yüzyılı’nın Milli Vizyonu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi Ahmet Selim Köroğlu, 'Türkiye Yüzyılı' projesinin devletin milli bir vizyon projesi olduğunu dile getirdi. Köroğlu, bu projenin bir siyasi partinin iddiası olmadığını, dünya genelindeki yeni düzenlerin yapılandırıldığı bir dönemde Türkiye'nin hazırlıklarını kapsadığını vurguladı.

Sivil Toplum ve Demokrasinin Önemi

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, 'Türkiye Sohbetleri' programının amacını, sorun ve beklentilere yönelik çalışmalara öncülük etmek olarak belirtti. Oğan, sivil toplum kuruluşlarıyla yaptıkları işbirlikleriyle Türkiye'nin gidişatına dair önemli tespitlerde bulunduklarını aktardı.

Geleceğe Dair Güçlü Vizyonlar

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Türkiye Yüzyılı'nın her alanda gelişim, değişim ve üretim yılı olacağına inandıklarını ifade etti. Devletin sağladığı imkanlarla vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Toplantıya vali yardımcıları, belediye başkanları, iş insanları, kurum yetkilileri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katılım gösterdi.

Mardin'de "Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri"...

Mardin'de "Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı gerçekleştirildi.

Mardin'de "Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri"...

Mardin'de "Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı gerçekleştirildi.

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