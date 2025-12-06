Mardin'de Üsteğmen Yusuf Çürüttü Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

28 yaşındaki Piyade Üsteğmen Yusuf Çürüttü, Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Çölova Mahallesi'nde motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.

Olay Detayları

Edinilen bilgilere göre, Çürüttü'nün kullandığı motosiklet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Soruşturma

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 28 yaşındaki Çürüttü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

