Mardin'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Mardin'de Feci Olay: Yıldırım Düşmesi

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Doğuş Mahallesi'nde meydana gelen bir talihsizlikte, yıldırım düşmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti. Olay, Şükriye K. (35) isimli kadının bulunduğu alana yıldırım isabet etmesiyle gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Yerel halk, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine hızlıca hareket eden güvenlik ve sağlık ekipleri, bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerini sevk etti.

Sağlık Ekiplerinin İncelemesi

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Şükriye K.'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bu üzücü olay, yerel halkta büyük üzüntüye yol açtı.