Mardin'de Yüksekten Düşen Kadın İki Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

Mardin'de Yüksekten Düşme Vakası

Merkez Artuklu ilçesinde yüksekten düşme sonucu halk arasında "iman tahtası" olarak bilinen göğüs kemiğinde kırık ve dalağında hasar oluşan 22 yaşındaki kadın ameliyatla sağlığına kavuştu.

Olay ve Hastaneye Kaldırılma

Melissa Solay (22), 8 Temmuz'da Mardin'in Artuklu ilçesindeki 13 Mart Mahallesi'nde bulunan apartmanının 5'inci katındaki evinin penceresinden düşerek yaralandı. Hemen Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadının yapılan tetkiklerinde göğüs kemiklerinde ve dalağında ciddi yaralanmalar tespit edildi.

Ameliyat Süreci

Solay, ilk olarak hasar gören dalağının alındığı bir ameliyata alındı. Ardından Göğüs Cerrahisi uzmanları Dr. Dilay Karamık Kazğı ve Hasan Yavuz, birlikte Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Recep Berat Çiçek ile birlikte yaklaşık bir saat süren başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonla göğüs kafesindeki kırık, implant (plaka) kullanılarak onarıldı.

Hastalığın Takibi ve Taburcu Süreci

Ameliyat sonrası yoğun bakım süreçlerinin ardından servise alınan Melissa Solay, sağlığına kavuştu. Uzman Dr. Kazğı, hastanın durumuna dair bilgi vererek, "Ameliyat sadece göğüs cerrahisi uzmanlarıyla değil, kalp damar cerrahisi ekibimizle birlikte gerçekleştirildi. Kırılan kemik yeniden onarıldı ve damarların güvenliği sağlandı," açıklamasında bulundu. Sağlığında kayda değer bir düzelme görülen hastanın yakın zamanda taburcu edilmesi planlanıyor.

Mardin'de yüksekten düşme sonucu halk arasında "iman tahtası" olarak bilinen göğüs kemiğinde kırık ve dalağında hasar oluşan genç kadın, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Mardin'de yüksekten düşme sonucu halk arasında "iman tahtası" olarak bilinen göğüs kemiğinde kırık ve dalağında hasar oluşan genç kadın, ameliyatla sağlığına kavuştu.