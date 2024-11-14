Mardin'deki Silahlı Saldırı Davasında Sanıklara Ağır Cezalar Verildi

Mardin'de 5 Kişinin Ölümüne Neden Olan Saldırı Davasında Cezalar Kesildi

Mardin'de, 19 Ocak 2023'te gerçekleşen ve Irak uyruklu 5 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili dava sonuçlandı. Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklar Abdullah K. ve Faris A. 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmaya Katılım ve Savunmalar

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdullah K. ve Faris A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldılar. Duruşmada tutuksuz sanıklar Murat Y., İbrahim D. ve Çiğdem B. yer almadı. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve Murat Y.'nin beraatini talep etti.

Mahkemenin Kararı ve Ailelerin Tepkisi

Mahkeme, tutuklu sanıkların "kasten öldürme" suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra "nitelikli yağma" ve "ateşli silahlarla bu mermileri bulundurma" suçlarından ayrıca 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ayrıca, tutuksuz sanık Çiğdem B., suç delillerini yok etme suçundan 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılırken, Murat Y. beraat etti. İbrahim D.'nin dosyası ise ayrıldı.

Ailenin avukatı Şeyhmus Akat, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, verilen cezaların ailelerin acısını hafifletemediğini belirtti. Olayda, 75 yaşındaki bir kadının da bulunduğu 5 masum insanın katledilmesine dikkat çekti.

Olayın Detayları

Olay, Mardin Artuklu-Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Irak plakalı cipin durdurulmasının ardından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), ve Abdullah Saleh Mustafa (69) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) ise kurtarılamadı.

Hayatını kaybedenlerin yakınları, sanıklara verilen cezayı yetersiz bulup adliye önünde "İdam haktır" yazılı afişler açtılar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.