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Mardin'in Lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda Tanıtıldı

Mardin'de düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliği, yöresel lezzetleri tanıttı. 47 çeşit yemek ve tatlı ziyaretçilerle buluştu.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 20:52
Mardin'in Lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda Tanıtıldı

Mardin'de Türk Mutfağı Haftası Coşkusu

Mardin, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, benzersiz yöresel lezzetlerini tanıttı. Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliği ile düzenlenen etkinlik, Sabancı Kent Müzesi'nde gerçekleşti.

Etkinlikte, coğrafi işaretli Mardin mutfağına ait yemekler sergilendi. Kaburga dolması, ikbebet, kibe, irok, dobo, incasiye, alluciye, kahiye ve harire gibi lezzetlerin yanı sıra, badem şekeri, leblebi, kişniş, sumak ve reyhan şerbeti gibi 47 çeşit yemek, tatlı ve içecek hazırlandı.

Vali ve Protokol Üyeleri Lezzetleri İnceledi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday etkinlik alanını gezerek, yöresel lezzetler hakkında bilgi aldılar.

Gelecek Nesillere Kültürel Miras

Vali Akkoyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen etkinliğin, Mardin'in zengin mutfak kültürünü ön plana çıkardığını ifade etti. Mardin'in farklı etnik yapıların yüzyıllardır uyum içinde yaşadığı bir şehir olduğunu vurgulayan Akkoyun, bu çeşitliliğin yöresel lezzetlerle birleştiğini belirtti.

Akkoyun, yüzyıllardır süren bu birlikteliğin kültürel mirası zenginleştirdiğini vurgulayarak, "Bizler, Mardin'de yaşayan vatandaşlarımızla birlikte bu kıymetli yemekleri geleceğe aktarma gayreti içindeyiz" diye ekledi.

Mardin'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, yöreye özgü yemekler...

Mardin'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, yöreye özgü yemekler tanıtıldı. Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Sabancı Kent Müzesi'nde coğrafi işaretli lezzetlerin bulunduğu kaburga dolması, ikbebet, kibe, irok, dobo, incasiye, alluciye, kahiye ve harire gibi yemek ve tatlıların yanı sıra badem şekeri, leblebi, kişniş, sumak ve reyhan şerbeti gibi 47 çeşit yemek, tatlı ve içecek hazırlandı.

Mardin'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, yöreye özgü yemekler...

Mardin'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, yöreye özgü yemekler tanıtıldı. Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Sabancı Kent Müzesi'nde coğrafi işaretli lezzetlerin bulunduğu kaburga dolması, ikbebet, kibe, irok, dobo, incasiye, alluciye, kahiye ve harire gibi yemek ve tatlıların yanı sıra badem şekeri, leblebi, kişniş, sumak ve reyhan şerbeti gibi 47 çeşit yemek, tatlı ve içecek hazırlandı.

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