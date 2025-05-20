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Mardin'in Tarihi Yapılarına Öğrenci Yorumları: Eserler Dara Antik Kenti'nde Sergilendi

Mardin'deki tarihî yapıları resmeden öğrencilerin eserleri, Dara Antik Kenti'nde sergilendi. Sergiye 250 öğrenci katıldı.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 18:11
Mardin'in Tarihi Yapılarına Öğrenci Yorumları: Eserler Dara Antik Kenti'nde Sergilendi

Mardin'in Tarihi Yapılarına Öğrenci Yorumları

Mardin'in tarihi yapılarını resmeden öğrencilerin eserleri, Dara Antik Kenti'nde düzenlenen sergiyle izleyicilere sunuldu. Bu anlamlı etkinlikte, Kızıltepe ilçesindeki Yenikent Anadolu Lisesi öğrencileri, bir yıl boyunca karakalem, kolaj ve farklı tekniklerle Mardin'in eşsiz yapılarından 55 eser hazırladı.

Serginin Açılışı

Serginin açılışında, öğrenciler ve öğretmenler tarafından Türkçe, Kürtçe, Arapça, Fransızca ve Süryanice şarkılar seslendirildi. Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sergide öğrencilerin bir yıl boyunca hazırladığı 55 çalışmanın yer aldığını ve bu eserlerin antik kenti ziyaret edenlerin beğenisine sunulduğunu belirtti.

Öne Çıkan Eserler

Gümüş, sergide Kasimiye Medresesi, Zinciriye Medresesi, Mor Gabriel Manastırı, Ulu Cami ve Şahkulubey Kümbeti gibi önemli tarihi ve turistik mekanların resimlerinin yer aldığını vurguladı. Ayrıca, Mardin'in kültürel zenginliğini tanıtmak amacıyla düzenlenen bu sergi, öğrenciler ve öğretmenler için bir deneyim fırsatı sundu.

Öğrenci Yorumları

Öğrencilerden Beyzanur Tan, Mor Yuhanna Kilisesi'ni resmettiğini ifade ederek, bu çalışmasının sergide yer almasının mutluluğunu yaşadığını belirtti. Diğer bir öğrenci Çeçene Tuncer ise, sergide eserinin beğenilmesinin gururunu taşıdığını aktardı.

Katılımcılar

Sergiyi gezmek üzere Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar da katıldı. Bu etkinlik, Mardin’in tarihi ve kültürel mirasını genç nesillere aktarma adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Mardin'in tarihi yapılarını resmeden öğrencilerin eserleri, Dara Antik Kenti'nde düzenlenen...

Mardin'in tarihi yapılarını resmeden öğrencilerin eserleri, Dara Antik Kenti'nde düzenlenen sergide izlenime sunuldu. Kızıltepe ilçesinde Yenikent Anadolu Lisesi öğrencileri, bir yıl boyunca karakalem, kolaj ve farklı tekniklerle tarihi kentin yapılarını resmederek 55 eser hazırladı. Bu eserler, merkez Artuklu ilçesindeki Dara Antik Kenti'nde düzenlenen sergiyle beğeniye sunuldu.

Mardin'in tarihi yapılarını resmeden öğrencilerin eserleri, Dara Antik Kenti'nde düzenlenen...

Mardin'in tarihi yapılarını resmeden öğrencilerin eserleri, Dara Antik Kenti'nde düzenlenen sergide izlenime sunuldu. Kızıltepe ilçesinde Yenikent Anadolu Lisesi öğrencileri, bir yıl boyunca karakalem, kolaj ve farklı tekniklerle tarihi kentin yapılarını resmederek 55 eser hazırladı. Bu eserler, merkez Artuklu ilçesindeki Dara Antik Kenti'nde düzenlenen sergiyle beğeniye sunuldu.

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