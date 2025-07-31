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Mardin Kızıltepe'de Otomobil-Traktör Çarpışması: İki Yaralı

Mardin Kızıltepe'de otomobil ve traktörün çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 19:35
Mardin Kızıltepe'de Otomobil-Traktör Çarpışması: İki Yaralı

Mardin Kızıltepe'de Kazada Yaralar Alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, otomobil ile traktör arasında meydana gelen çarpışma sonucunda iki kişi yaralandı. Olay, Hocaköy Mahallesi'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, 53 DP 334 plakalı otomobil ile 47 AAF 131 plakalı traktör çarpışarak devrildi. Kaza sonrası, sürücülerin isimleri henüz tespit edilemedi.

İhbar üzerine, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine hızla sevk edildi. Yaralanan sürücüler, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza...

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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