Mardin Mazıdağı'nda İçme Suyu Sorunu Yeni Sondajla Çözüldü

MARSU, Mazıdağı Poyraz ve Kayalar mahallelerinde açılan 544 m derinlikteki sondaj kuyusuyla Temel Yapı Sitesi, SHS 8 ve Yeni Sanayi Sitesi'nin su sorununu giderdi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 12:00
MARSU altyapı yatırımıyla yüksek kotlu yerleşimlere su sağladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Mazıdağı ilçesine bağlı Poyraz ve Kayalar mahallelerinde, yüksek kot farkı nedeniyle şebekeden su temin edemeyen yeni yerleşim alanlarının içme suyu sorununu çözdü.

İl genelinde yeterli, verimli ve kesintisiz içme suyu teminini hedefleyen MARSU, altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçede tespit edilen sorunların kalıcı çözümü için başlatılan sondaj çalışmaları tamamlandı.

Devreye alınan sondaj kuyusunun bağlantısıyla; yıllardır su temini sağlanamayan Temel Yapı Sitesi (46 daire, 12 işyeri), SHS 8 Apartmanı (20 daire, 2 işyeri) ve Yeni Sanayi Sitesi (52 işyeri) şebekeye bağlanarak su akışı sağlandı. Açılan sondaj kuyusu 544 metre derinliğe sahip ve saniyede 4 litre verimle hizmet veriyor.

Temel Yapı Sitesi sakinleri, daha önce çözülemeyen kanalizasyon sorununun MARSU tarafından döşenen atıksu hattıyla giderilmesinin ardından, içme suyu sıkıntısının da çözülmesinden duydukları memnuniyeti belirterek Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

MARSU yetkilileri, ilçelerdeki altyapı yatırımlarının devam edeceğini ve benzer sorunların kalıcı olarak giderilmesi için çalışmalara öncelik verildiğini vurguladı.

