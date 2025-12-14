Mardin Mazıdağı'nda İçme Suyu Sorunu Yeni Sondajla Çözüldü

MARSU altyapı yatırımıyla yüksek kotlu yerleşimlere su sağladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Mazıdağı ilçesine bağlı Poyraz ve Kayalar mahallelerinde, yüksek kot farkı nedeniyle şebekeden su temin edemeyen yeni yerleşim alanlarının içme suyu sorununu çözdü.

İl genelinde yeterli, verimli ve kesintisiz içme suyu teminini hedefleyen MARSU, altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçede tespit edilen sorunların kalıcı çözümü için başlatılan sondaj çalışmaları tamamlandı.

Devreye alınan sondaj kuyusunun bağlantısıyla; yıllardır su temini sağlanamayan Temel Yapı Sitesi (46 daire, 12 işyeri), SHS 8 Apartmanı (20 daire, 2 işyeri) ve Yeni Sanayi Sitesi (52 işyeri) şebekeye bağlanarak su akışı sağlandı. Açılan sondaj kuyusu 544 metre derinliğe sahip ve saniyede 4 litre verimle hizmet veriyor.

Temel Yapı Sitesi sakinleri, daha önce çözülemeyen kanalizasyon sorununun MARSU tarafından döşenen atıksu hattıyla giderilmesinin ardından, içme suyu sıkıntısının da çözülmesinden duydukları memnuniyeti belirterek Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

MARSU yetkilileri, ilçelerdeki altyapı yatırımlarının devam edeceğini ve benzer sorunların kalıcı olarak giderilmesi için çalışmalara öncelik verildiğini vurguladı.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MARSU) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, MAZIDAĞI’NDA POYRAZ VE KAYALAR MAHALLELERİNDEKİ YÜKSEK KOTLARDA YER ALAN YENİ YERLEŞİM ALANLARI İLE TEMEL YAPI SİTESİ VE YENİ SANAYİ SİTESİ’NDE YAŞANAN İÇME SUYU SORUNUNU AÇILAN YENİ SONDAJ KUYUSUYLA GİDERDİ.