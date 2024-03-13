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Mardin mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kent uzlaşısı tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de düzenlenen mitingde CHP'nin kent uzlaşısı konusundaki yaklaşımını eleştirdi. Kent uzlaşısı kavramını sorgulayan Erdoğan, partiler arasında yaşanan tutarsızlıklara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.03.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 18:01
Mardin mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kent uzlaşısı tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'deki mitinginde, Türkiye'nin dış politikasıyla iç siyasetinin paralel bir tutum sergilediğini vurgulayarak, kent uzlaşısı konusunda CHP'nin tutarsız tavrını eleştirdi. Kent uzlaşısı kavramının arkasında kimin olduğunu sorgulayan Erdoğan, parti liderlerine ve skandal açıklamalara göndermelerde bulundu

erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de düzenlenen mitingde CHP'nin kent uzlaşısı konusundaki yaklaşımını eleştirdi. Erdoğan, "Kent uzlaşısı diye bir şey uydurdular. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Biri 'DEM varsa olmaz' diğeri 'DEM'siz olmaz' diyor. Ötekisi çıkıyor belediyeleri beraberce yöneteceğiz diyerek posta koyuyor." dedi.

Erdoğan'ın Mardin'deki Mitinginden Satır Başları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Mardin'e Özel Bir Anlam

"Mardin dünyada eşi benzeri bulunmayan nadide bir şehirdir. Okumasını bilene bir tarih kitabıdır. Görmesini bilene açık hava müzesidir."

31 Mart Seçimleri ve Yeni Başlangıç

"14-28 Mayıs'ta Mardin'de arzu ettiğimiz oranlara ulaşamadık. Bunu önümüzdeki seçimlerde hak ettiği seviyeye getireceğiz. 31 Mart seçimleri ile şehrimizde inşallah yeni bir başlangıç yapacağız."

Dış Politika ve İç Siyaset Tutumu

"Türkiye olarak ilk günden beri İsrail'e en sert tepkiyi gösteren ülkelerden biriyiz. Terör devleti İsrail, vahşice Gazze'ye saldırıyor. Biz Filistinlilerin hak ve hukuklarını 7 Ekim'de keşfetmedik. Dış politikada nasılsa iç siyasette de tavrımız bellidir."

Kent Uzlaşısı Eleştirisi

"Kent uzlaşısı diye bir şey uydurdular. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Biri 'DEM varsa olmaz' diğeri 'DEM'siz olmaz' diyor. Ötekisi çıkıyor belediyeleri beraberce yöneteceğiz diyerek posta koyuyor. Tüm bu skandallar yaşanırken genel başkanı kimse takmıyor, ya da mikrofonu eline geçiren kendisine had bildiriyor. Tutarsızlık paçalarından akıyor.".

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