Mardin Ömerli'de Seyyar Satıcıda 4 Kelebek ve 3 Sustalı Bıçak Ele Geçirildi

Mardin'in Ömerli ilçesinde polisin denetiminde seyyar satıcının tezgahında 4 kelebek ve 3 sustalı bıçak bulundu; şahıs hakkında 6136 sayılı kanun kapsamında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:38
Mardin Ömerli'de Seyyar Satıcıda 4 Kelebek ve 3 Sustalı Bıçak Ele Geçirildi

Mardin Ömerli'de Seyyar Satıcıda 4 Kelebek ve 3 Sustalı Bıçak Ele Geçirildi

Denetimde ele geçirilen bıçaklar ve başlatılan işlem

Mardin’in Ömerli ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, seyyar satıcılık yapan bir şahsın tezgahında kelebek ve sustalı bıçaklar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ömerli İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ilçe genelinde düzenlenen uygulamalarda, seyyar satış yapan bir kişinin sattığı ürünler arasında 4 adet kelebek ve 3 adet sustalı bıçak bulunduğu belirtildi.

Bıçaklara el konulurken, şahıs hakkında 6136 sayılı kanun kapsamında adli işlem başlatıldı.

SEYYAR SATIŞ YAPAN BİR KİŞİNİN SATTIĞI ÜRÜNLER ARASINDA 4 ADET KELEBEK VE 3 ADET SUSTALI BIÇAK...

SEYYAR SATIŞ YAPAN BİR KİŞİNİN SATTIĞI ÜRÜNLER ARASINDA 4 ADET KELEBEK VE 3 ADET SUSTALI BIÇAK BULUNDU.

İLGİLİ HABERLER

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum Alışveriş Festivali Başladı — Yüzde 75'e Varan İndirimler (7-16 Kasım)
2
Söğüt'te Küçük Yürekten Büyük Destek: Rıdvan Osman Kumbarasını Filistin'e Bağışladı
3
Denizli'de KGYS ve EDS ile Kural İhlali Yapan Sürücüler Kamerada
4
Köyceğiz Göleti'nde Yaban Ördekleriyle Sonbahar Şöleni
5
Bayırköy'de Kur'an Kursu Öğrencileri 112 Acil Komuta Merkezini Ziyaret Etti
6
Karatay Belediyesi'nden Ara Tatilde Ücretsiz Sinema Etkinliği
7
Bilecik'te Keloğlan Parkı Yenileniyor: Atıl Alanlar Modern Sosyal Alanlara Dönüşüyor

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet