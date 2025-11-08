Mardin Ömerli'de Seyyar Satıcıda 4 Kelebek ve 3 Sustalı Bıçak Ele Geçirildi

Denetimde ele geçirilen bıçaklar ve başlatılan işlem

Mardin’in Ömerli ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, seyyar satıcılık yapan bir şahsın tezgahında kelebek ve sustalı bıçaklar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ömerli İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ilçe genelinde düzenlenen uygulamalarda, seyyar satış yapan bir kişinin sattığı ürünler arasında 4 adet kelebek ve 3 adet sustalı bıçak bulunduğu belirtildi.

Bıçaklara el konulurken, şahıs hakkında 6136 sayılı kanun kapsamında adli işlem başlatıldı.

