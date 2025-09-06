DOLAR
Mardin Savur'da Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Mardin'in Savur ilçesindeki İçören ve Gölbaşı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor; bir kaplumbağa kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 14:54
İçören ile Gölbaşı arasındaki ormanlık alanda yangın sürüyor

Mardin'in Savur ilçesinde, Kırsal İçören ve Gölbaşı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkış nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın başladı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalelerini sürdürüyor.

Müdahale sırasında, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yangından kurtarılan bir kaplumbağaya su verildi.

