Mardin Yeşilli'de Kentsel Dönüşüm Projesi Öne Çıkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mardin Yeşilli'de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını ödüllendiren sözlerle paylaştı. Bakan Kurum, "Kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden biri Mardin Yeşilli'de. Güzel Mardin'imizin özgün mimarisine uygun bu proje ilçemizin güzelliğine güzellik katacak." ifadelerini kullandı.

Projeyi Yürüten Kurumlar ve Riskli Alan Bilgisi

Kamu açıklamasına göre Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Yeşilli Belediyesi iş birliğiyle yürütülen dönüşüm çalışmaları, ilçedeki yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Bölgedeki Gül ve Tepebaşı mahalleleri 2016 yılında "riskli alan" ilan edilmiş; korunaksız yapılaşma ve yetersiz altyapı nedeniyle riskli 723 bağımsız birimden 648'i yıkıldı.

Birinci Etapta Tamamlananlar

Projenin birinci etabında rezerv alanda 60 konut, 65 iş yeri ve 21 odalı bir otel inşa edildi. Ayrıca, içinde kadın ve erkek taziye evleri ile yemekhanesi bulunan Merkez Camisi yeniden yapılarak halkın hizmetine sunuldu.

İkinci Etap ve Hedeflenen Yapılar

Devam eden ikinci etap çalışmaları kapsamında 173 konut, 26 dükkan, 1 otel, 2 yer altı otoparkı, 1 hamam, 1 fırın ve misafir konaklama yeri inşa edilecek. Böylece bölgeye, Mardin'e özgü mimariyle tasarlanmış 233 konut ve 88 iş yeri kazandırılması amaçlanıyor.

Turizm ve Bölgeye Etkisi

Açıklamada, Dara Antik Kenti'ne yakın ve Mardin'in turizm güzergahında yer alan ilçenin yeni görünümüyle bölgeye daha fazla turist çekmesinin beklendiği vurgulandı.

Bakan Kurum'un Paylaşımı ve Vatandaşın Görüşü

Bakan Kurum, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda aynı ifadeleri kullanarak ilçede yapılan çalışmalara ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Projeden yararlanan hak sahiplerinden Selim Mamo ise çalışmadan önceki zorlukları anlattı: "Bir gün kızım mutfağa bulaşık yıkamaya giderken yılan, bacağının üzerine dolaşıyor. Ben de bir gün uyumuşum, baktım bir şey benim yüzüme geldi. Bir uyandım, bir buçuk metre yılan var evde. Bu kentsel dönüşüm çıkınca evimi kimse söylemeden kepçeyi getirdim kendim yıktım."