Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak

Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği'nde önemli bir değişiklik yapıldı. Yeni düzenleme ile marketlerde satılan ürünlerde tüketiciye sunulmayan aroma vericiler için ek etiket bilgisi zorunlu hale getirildi.

Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
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Türk Gıda Kodeksi'nde Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle birlikte, marketlerde satılan ürünlerde tüketiciye sunulmayan aroma vericiler için ek etiket bilgisi zorunlu hale geldi. Bu düzenleme, gıda ürünlerinin içeriği hakkında daha fazla şeffaflık sağlamayı amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan yönetmelik, gıdalarda kullanılan aroma vericileri, aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenlerini, üretimde kullanılan kaynak materyalleri ve kullanım koşullarını belirlemektedir. Yapılan değişiklikle birlikte, tüketiciye sunulmayan aroma vericilerin içeriklerine dair ek bilgilerin market etiketlerinde yer alması zorunlu hale getirilmiştir.

Aroma verici madde içeren ürünlerin ambalajlarında veya kaplarında, 'Aroma verici maddeyi içerir. Foto dönüşümünü önlemek için ışıktan koruyun' ve 'Işıktan uzak tutun' ibareleri bulunacak. Bu düzenleme, tüketicilere ürün seçimlerinde daha bilinçli olma imkanı tanıyarak gıda güvenliği ve tüketici haklarına yönelik şeffaflığı artırmayı amaçlamaktadır.

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