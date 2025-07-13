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Marmara Adası Açıklarında Feribot Yangını: YAVUZ NAZ İskelesine Yanaştırıldı

Marmara Adası açıklarında yangın çıkan feribot YAVUZ NAZ, güvenli bir şekilde iskeleye yanaştırıldı ve yolcular tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 19:55
Marmara Adası Açıklarında Feribot Yangını: YAVUZ NAZ İskelesine Yanaştırıldı

Marmara Adası Açıklarında Yangın Çıkan Feribot İskelesine Yanaştırıldı

Balıkesir'de, Marmara Adası açıklarında seyir halindeki YAVUZ NAZ isimli feribotta, makine dairesinde yangın çıkması üzerine sahil güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 16.08'de Sahil Güvenlik Güney Marmara Harekat Merkezi'ne gelen yangın ihbarı hemen değerlendirildi. Yangının bulunduğu bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-313 ve KB-70 yönlendirildi.

Yapılan açıklamada, "Gemi kaptanıyla iletişime geçilmiş olup yangının makine dairesinde olduğu, mekanik izolasyonun sağlandığı bilgisi alınmıştır. Feribotta personel ile birlikte 200 yolcu ve 70 araç mevcuttur." ifadesi yer aldı.

Yangın Sonrası Tedbirler Alındı

Marmara Adası bölgesinde bulunan KB-70 ve KIYEM-4 botlarının da yangın bölgesine intikal ettiği bildirildi. Gemi kaptanının gemiyi terk etme talebi olmadığı belirtilirken, makine dairesinin soğutma çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Yangın kontrol altına alındıktan sonra, ÖZ KAPTAN 1 isimli feribot yardımıyla YAVUZ NAZ, kontrollü bir şekilde Marmara Adası merkez iskelesine yanaştırıldı. Burada, karada itfaiye ve sağlık ekipleri hazır bulundu.

Ziyaretçilere İkram ve Tahliye İşlemleri

Feribot iskeleye yanaştıktan sonra yolcular ve araçlar güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yolculara burada belediye ekiplerince kek ve su ikram edildi. Tahliye edilen yolcular, BAHRİ REİS feribotuna nakledilerek Tekirdağ'a hareket edecek.

Balıkesir'de Marmara Adası açıklarında seyir halindeki bir feribotun makine dairesinde yangın...

Balıkesir'de Marmara Adası açıklarında seyir halindeki bir feribotun makine dairesinde yangın çıktı. Yolcuların tahliyeleri bölgeye ulaşan feribotlarla sağlanacak.

Balıkesir'de Marmara Adası açıklarında seyir halindeki bir feribotun makine dairesinde yangın...

Balıkesir'de Marmara Adası açıklarında seyir halindeki bir feribotun makine dairesinde yangın çıktı. Yolcuların tahliyeleri bölgeye ulaşan feribotlarla sağlanacak.

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