Marmara Adası Açıklarında Kayıp İş Adamı İçin Arama Çalışmaları 3. Gününde Devam Ediyor

Marmara Adası Açıklarında Kayıp İş Adamı İçin Arama Çalışmaları

Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknedeki iş insanı için arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

Yalova'dan özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere yola çıktığı belirlenen ve kendisinden haber alınamayan yat üreticisi Halit Yukay'ın (43) bulunması amacıyla denizden ve havadan arama faaliyetleri sürdürülüyor.

Bölgedeki balıkçılar ise kıyılardaki kayalıklarda arama yaparak çalışmalara destek veriyor.

Halit Yukay'dan haber alamayan yakınları, 4 Ağustos gecesi durumu güvenlik güçlerine bildirmiş ve arama çalışmaları hemen başlatılmıştır. Sahil Güvenlik ekipleri, Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, Yukay'a ait "Graywolf" isimli teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğunu tespit etti.

Tekne içerisinde dalış timleri tarafından yapılan aramalarda ise henüz herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknedeki iş insanını arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik ekipleri, arama çalışmalarını Erdek Turanköy Mahallesi açıklarında da sürdürüyor.

