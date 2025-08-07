DOLAR
40,65 0,04%
EURO
47,53 -0,17%
ALTIN
4.411,91 -0,31%
BITCOIN
4.696.400,34 -0,39%

Marmara Adası Açıklarında Kayıp İş Adamı İçin Arama Çalışmaları 3. Gününde Devam Ediyor

Marmara Adası açıklarında kaybolan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 3. günde sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 11:43
Marmara Adası Açıklarında Kayıp İş Adamı İçin Arama Çalışmaları 3. Gününde Devam Ediyor

Marmara Adası Açıklarında Kayıp İş Adamı İçin Arama Çalışmaları

Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknedeki iş insanı için arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

Yalova'dan özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere yola çıktığı belirlenen ve kendisinden haber alınamayan yat üreticisi Halit Yukay'ın (43) bulunması amacıyla denizden ve havadan arama faaliyetleri sürdürülüyor.

Bölgedeki balıkçılar ise kıyılardaki kayalıklarda arama yaparak çalışmalara destek veriyor.

Halit Yukay'dan haber alamayan yakınları, 4 Ağustos gecesi durumu güvenlik güçlerine bildirmiş ve arama çalışmaları hemen başlatılmıştır. Sahil Güvenlik ekipleri, Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, Yukay'a ait "Graywolf" isimli teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğunu tespit etti.

Tekne içerisinde dalış timleri tarafından yapılan aramalarda ise henüz herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknedeki iş insanını arama...

Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknedeki iş insanını arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik ekipleri, arama çalışmalarını Erdek Turanköy Mahallesi açıklarında da sürdürüyor.

Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknedeki iş insanını arama...

Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknedeki iş insanını arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik ekipleri, arama çalışmalarını Erdek Turanköy Mahallesi açıklarında da sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış
2
Erzurum'da 'Koruyucu Aile Festivali' Coşkuyla Kutlandı
3
Mersin'de Suç Örgütü Elebaşı Yakalandı, 70 Tabanca Ele Geçirildi
4
Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı
5
Hitit Üniversitesi, Anadolu'daki Kazıların Başkanlığını Üstleniyor
6
Şanlıurfa'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı
7
Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek