Marmara'da Eylül Yağışları %65 Azaldı: Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ 21 Yılın En Düşüğünde

Marmara'da Eylül yağışları 1991-2020 ortalamasına ve geçen yıla göre %65 azaldı; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ 21 yılın en düşük Eylül yağışlarını kaydetti.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 11:50
HİKMET FARUK BAŞER - Marmara Bölgesi'nde eylül yağışları, 1991-2020 yıllarını kapsayan döneme ait uzun yıllar ortalamasına ve geçen yıla göre %65 azaldı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, bölgede eylül ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 41,7 milimetre olarak ölçüldü.

Bölgeye 2024 Eylül'de 42,1 milimetre, bu yılın aynı döneminde ise 14,6 milimetre yağış düştü. Buna göre, bölgedeki eylül yağışları uzun yıllar ortalamasına ve geçen yılın aynı dönemine göre %65 oranında azalma

Eylülde yağışlar, Trakya ve Çanakkale'nin batı kesimlerinde yer yer yüzde 80'den fazla azaldı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde son 21 yılın en düşük eylül ayı yağışları kayıtlara geçti.

Uzman yorumu: Yüksek basınç etkisi ve su tasarrufu uyarısı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin güney ve batı kısımları ile Marmara'nın son yıllarda daha çok yüksek basınç alanı etkisinde kaldığını belirtti.

Toros, yüksek basınç koşullarında havanın daha açık olduğunu ve yağış oluşmadığını vurgulayarak, "Ülkemizde genellikle, Balkanlar'dan veya Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç yağışlı sistemleri yağış getiriyor. Ama maalesef geçtiğimiz yıllarda daha az yağış sistemlerinin geldiğini, daha çok yüksek basınç alanının etkili olduğunu görüyoruz." dedi.

Prof. Dr. Toros, Marmara Bölgesi'nde yağışların azalmasına dikkat çekerek, "Marmara Bölgesi'nde uzun yıllar ortalamasına göre eylül ayı yüzde 65 daha az yağış aldı." ifadelerini kullandı.

Toros, eylülün kurak geçtiğini ancak ekim ayında görülen yağışların umut verdiğini belirtti: "Bu yağışlar şu anda daha çok toprağın o kurumuşluğunu gideriyor. Yağışların daha barajlara yansımasını pek hissedemiyoruz. Barajlarda yağışı görebilmemiz için bir müddet daha yağışlı sistemlerin etkili olması gerekiyor ki önce toprak suya doyacak. Daha sonra akışa geçecek ve barajlarımız dolmaya başlayacak."

Kurak dönemin ve düşük baraj seviyelerinin sürdüğünü hatırlatan Toros, tarım ve ev kullanımı başta olmak üzere su tasarrufu çağrısında bulundu: "Suyu daha tasarruflu kullanmamız gerekiyor ki sıkıntılı dönemler yaşamayalım." Ayrıca, Marmara Bölgesi'nin son 5 yıldır normalin altında yağış aldığını da sözlerine ekledi.

