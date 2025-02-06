Marmara Denizi İçin Fırtına Uyarısı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Açıklama

Marmara Denizi İçin Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Şubat günü sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu. Uyarı, genel müdürlükten yapılan açıklama ile duyuruldu.

Rüzgarın Beklentisi

Açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Dikkat ve Tedbir Önerisi

Ulaşımda aksamaların yaşanmaması için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulanıyor. Meteorolojinin uyarılarına karşı hazırlıklı olunması büyük önem taşıyor.