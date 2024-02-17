Marmara Denizi’nde batan geminin son anları! Kayıp mürettebatın ailesine gönderdiği görüntüler yürek burktu

MARMARA’DA BATAN GEMİNİN SON ANLARI! “ALLAH’IM SEN YARDIM ET YA RABBİM”

Marmara Denizi’nde, İmralı Adası’nın güneybatısında batan “Batuhan A” adlı kargo gemisinin 6 kişilik mürettebatının akıbeti belli olmadı. Arama kurtarma çalışmaları üçüncü günde de devam ederken, geminin batma anına ait yeni bir video ortaya çıktı. Videoda, mürettebatın son sözleri duyuluyor.





GEMİNİN ENKAZI 51 METRE DERİNLİKTE

Marmara Denizi’nde, İmralı Adası’nın güneybatısında 14 Şubat saat 20.30’da Balıkesir’in Marmara Adası’ndan Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı’na gitmek üzere 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki “Batuhan A” adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat’ta saat 06.20’de Karacabey ilçesi açıklarında su alarak battı. Gemide bulunan 6 kişilik mürettebat için çok sayıda kurum ve kuruluşun katıldığı arama kurtarma çalışmaları üçüncü günde de sürüyor. Geminin battığı bölgede boş can salı bulunurken, görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlendi.

MÜRETTEBATIN SON SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Geminin batma anına ait yeni bir video ise yürekleri dağladı. Videoda, gemideki bir mürettebatın olaydan dakikalar önce kaydedip yakınlarına gönderdiği görülüyor. Videoda, mürettebatın “Allah’ım sen yardım et ya Rabbim” sözleri duyuluyor. Videonun, geminin batma anından hemen önce çekildiği tahmin ediliyor.

MÜRETTEBAT YAKINLARI SAHİLDE BEKLİYOR

Geminin batma anına ait yeni bir video ise yürekleri dağladı. Videoda, gemideki bir mürettebatın olaydan dakikalar önce kaydedip yakınlarına gönderdiği görülüyor. Videoda, mürettebatın “Allah’ım sen yardım et ya Rabbim” sözleri duyuluyor. Videonun, geminin batma anından hemen önce çekildiği tahmin ediliyor.

Mürettebatın akıbeti belli olmadığı için sahilde umutlu bekleyişini sürdüren yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Karacabey Kurşunlu Mahallesi açıklarındaki kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti. Ekiplerle denize açılan Demirtaş, batığın bulunduğu noktada çalışma yapan yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı. Demirtaş, daha sonra sahilde bekleyen mürettebat yakınlarıyla görüştü. Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, hava şartlarının düne göre daha elverişli olduğunu, geminin enkazının 51 metre derinlikte olduğunu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin enkaza dalış yapacağını söyledi.





Marmara’da batan kargo gemisi neden battı?

Marmara’da batan kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle su alarak battı.

Marmara’da batan kargo gemisinin adı ne?

Marmara’da batan kargo gemisinin adı “Batuhan A” idi.

Marmara’da batan kargo gemisinin mürettebatı kaç kişiydi?

Marmara’da batan kargo gemisinin mürettebatı 6 kişiydi.

Marmara’da batan kargo gemisinin mürettebatı bulundu mu?

Marmara’da batan kargo gemisinin mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları üçüncü günde de devam ediyor. Mürettebatın akıbeti henüz belli değil.

Marmara’da batan kargo gemisinin mürettebatının son sözleri neydi?

Marmara’da batan kargo gemisinin mürettebatının son sözleri, “Allah’ım sen yardım et ya Rabbim” oldu.