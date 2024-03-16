Marmara Denizi’nde büyük tehlike! Sıcaklık seviyesi yükseldi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi’ndeki yaşanan son durumlar ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Deniz sıcaklığı dahil olmak üzere, Marmara’da yaşanan değişimleri yakından takip eden Sarı, deniz sıcaklığın mevsim normallerinin 3 derece üstünde olduğunu belirtti.

Sıcaklık artışı denizler için büyük bir tehdit

Prof. Dr. Mustafa Sarı, yapılan son ölçümlerde tespit edilen artan deniz suyu sıcaklıklarının büyük bir tehdit olduğunu ifade etti. Bu sıcaklık artışları nedeniyle, denizdeki istilacı türlerin yayılma riskini dile getiren Sarı, su sıcaklığı ile birlikte suyun renginin de değiştiğini belirtti. Marmara Denizi’ndeki alglerin olması gerekenden daha yoğun olduğuna dikkat çeken uzman, plankton çoğalmasının bu aylar için olağandışı kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.





İstilacı türler yayılabilir

Deniz sıcaklığının yükselmesi ile birlikte görüş mesafesinin de düştüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Sarı, şu an için deniz suyu sıcaklığının en çok 10 derece olması gerekirken, 12 derece civarında ölçüldüğünü belirtti. Denizlerdeki bu olumsuz durumun, insan kaynaklı kirletmelerden de kaynaklandığının altını çizen uzman isim, deniz suyundaki sıcaklıkların artması ile birlikte istilacı türlerin yayılma riskinin yüksek olduğunu ifade etti.