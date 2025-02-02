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Marmara Denizi'nde Müsilaj Krizi: Adalar Bölgesinde Yeniden Ortaya Çıktı

Marmara Denizi'nde 2021’den bu yana süregelen müsilaj, Adalar ilçesinde yeniden görülmeye başlandı. Temizlik çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 14:53
Marmara Denizi'nde Müsilaj Krizi: Adalar Bölgesinde Yeniden Ortaya Çıktı

Marmara Denizi'nde 2021 yılından bu yana belirli aralıklarla ortaya çıkan müsilaj, bu kez Adalar ilçesinin kıyı kesimlerinde yeniden gözlemleniyor.

Halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj, özellikle Kınalıada, Burgazada ve Heybeliada gibi adalarda yoğunlaşmış durumda. Müsilaj, liman bölgeleri ve balıkçı barınaklarında da yayılım göstermekte.

Adalar'da limana yakın bazı bölgelerde öbekler halinde görülen müsilajın temizlenmesi için çalışmalar başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSTAÇ ekipleri, özellikle Heybeliada’da deniz yüzeyindeki müsilajı temizlemek için yoğun bir çaba sergiliyor.

Anadolu Ajansı tarafından çekilen dron görüntülerinde, Marmara Denizi'nin Adalar bölgesindeki müsilajın etkisi net bir şekilde gözlemleniyor. Özellikle kıyı kesimlerinde etkili olan müsilaja Büyükada'da rastlanmazken, diğer adalarda müsilajın etkileri sürmektedir.

Marmara Denizi'nde 2021'den bu yana belirli aralıklarla ortaya çıkan müsilaj, Adalar ilçesinin...

Marmara Denizi'nde 2021'den bu yana belirli aralıklarla ortaya çıkan müsilaj, Adalar ilçesinin kıyı kesimlerinde yeniden görülmeye başladı. Kınalıada'da müsilaj, liman bölgelerinde ve teknelerin bağlı olduğu balıkçı barınaklarında yayılım gösterdi.

Marmara Denizi'nde 2021'den bu yana belirli aralıklarla ortaya çıkan müsilaj, Adalar ilçesinin...

Marmara Denizi'nde 2021'den bu yana belirli aralıklarla ortaya çıkan müsilaj, Adalar ilçesinin kıyı kesimlerinde yeniden görülmeye başladı. Kınalıada'da müsilaj, liman bölgelerinde ve teknelerin bağlı olduğu balıkçı barınaklarında yayılım gösterdi.

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