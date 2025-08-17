Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Kocaeli'de anıldı

Gölcük Kavaklı sahilinde anma töreni

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde hayatını kaybedenler için Kavaklı sahilinde anma programı düzenlendi. Törene çok sayıda protokol üyesi, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 17 Ağustos gecesinin acısını hâlâ yüreklerinde taşıdıklarını belirtti ve depremden çıkarılan derslere vurgu yaptı. Karaloğlu, afet yönetiminin geçmişte dört ayrı bakanlık tarafından yürütüldüğünü anımsatarak, 2009'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Bütünleşik Afet Yönetim Sistemine geçildiğini söyledi.

Karaloğlu, afet yönetiminin sadece olay sonrası müdahale olmadığını, afete hazırlık ve risk yönetiminin de esas olduğunu vurguladı. Karaloğlu'nun ifadeleri şöyle:

"Bugün bunu 17 Ağustos'a göre çok iyi yapıyoruz. İyi bir yerdeyiz. Tamam mıyız? Hayır. Eksiğimiz var. Daha gideceğimiz çok yol var. Şehirlerimizi, riskli alanlarımızı dönüştürmemiz gerekir. 2021'den sonra Türkiye'nin 81 ilinde İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP) var. Belirlenen risklerin hangi kurum tarafından çözüleceğinin ve ne kadar sürede çözeceğinin planları var. Yakın zamanda Kocaeli'de de İRAP yeniden gözden geçirildi."

Karaloğlu, Türkiye'nin artık krizleri sadece afet anında değil, kriz öncesinde ve sonrasında da yöneten bir sisteme sahip olduğunu belirtti ve hedeflerini şöyle özetledi:

"Hedefimiz 100 bin arama kurtarma ekibi oluşturmak. Hem kamu kurumları hem sivil toplum eliyle bunun çoğunu hallettik. Türkiye, 6 Şubat depremlerinden sonra dünyanın en büyük iyileştirme faaliyetini gerçekleştiriyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yıl sonunda 453 bin konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslimini tamamlamış olacağız."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer de 17 Ağustos gecesi hayatını kaybedenleri rahmetle andı. Tuncer, 2012'de başlatılan deprem dönüşümüyle 3,3 milyon konutun dönüşümünün tamamlandığını ve 12 milyon vatandaşın güvenli yapılara kavuşturulduğunu hatırlattı. Tuncer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depremler, seller, yangınlar, iklim değişikliğinin etkileri artık daha sık kapımızı çalıyor. İşte bu nedenle şehirlerimizi afete dirençli, iklim dostu, kimlikli ve yaşanabilir hale getirmek en büyük önceliğimizdir. Afet erken uyarı sistemleriyle donatılmış, millet bahçeleri ve toplanma alanlarıyla güvenliği sağlanmış şehirler olana dek durmayacağız."

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 26 yıl sonra aynı hüznü taşıdıklarını belirterek hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise yıkılan binaların yeniden inşa edilebileceğini ancak kaybedilen canların geri gelmeyeceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) kursiyerlerine sertifikaları protokol üyeleri tarafından verildi. Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Törene katılanlar arasında Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, siyasi parti temsilcileri, arama kurtarma ekipleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

